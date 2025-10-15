Foggia partecipa all' Open Weekend sulla Menopausa | visite e consulenze gratuite
In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Weekend sulla Menopausa dal 17 al 19 ottobre coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa. La Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia Universitaria II del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
MENOPAUSA Policlinico di Foggia: ‘Open Week’ sulla menopausa con consulenze gratuite - Venerdì 17 ottobre, presso l’ambulatorio K al piano terra del plesso Maternità, saranno disponibili consulenze e visite ginecologiche ... Da statoquotidiano.it