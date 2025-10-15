Foggia celebra il ‘Disability Pride’

Anche Foggia celebrerà il ‘Disability Pride’, la manifestazione per l’inclusione a ogni livello delle persone con disabilità. Si tratta di una manifestazione lanciata a livello nazionale, la cui edizione 2025 in Puglia ha preso le mosse da Taranto e toccherà tutti i capoluoghi. Foggia sarà sabato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it