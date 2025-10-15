FOCUS – Orienteering Damiano Bettega | la corsa verso l’eccellenza della Nazionale Italiana
Boschi, mappe e cuore azzurro In questa puntata di FOCUS – Orienteering, l’atleta del GS Pavione e della squadra finlandese Lahden Suunnistajat-37, Damiano Bettega, racconta la sua ascesa nella Nazionale Italiana Assoluta CO, dai titoli giovanili ai Mondiali 2025 di Tampere. Campione Italiano Middle, protagonista in Coppa Italia e in Coppa del Mondo, Bettega si apre su emozioni, allenamenti, strategie e sul valore del riconoscimento nello sport. Come si gestisce la fatica mentale di una gara lunga? Cosa serve per diventare un punto di riferimento nell’Orienteering italiano? Un viaggio dentro la disciplina più “intelligente” dello sport, tra tecnica, orientamento e passione per la natura. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
ORIENTEERING: GRANDE SUCCESSO PER IL MEMORIAL ALESSANDRO LUCARELLI - Grande successo per la prima edizione del Memorial Alessandro Lucarelli, una due giorni di orienteering e ricordo dedicata all'orientista settempedano scomparso lo s - facebook.com Vai su Facebook
Cantieri sicuri e sostenibili, Damiano: focus su prevenzione - "L'obiettivo di Green Building è di costruire case verdi, ecosostenibili, di avere uno sviluppo armonico delle città che ... msn.com scrive