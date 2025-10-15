Boschi, mappe e cuore azzurro In questa puntata di FOCUS – Orienteering, l’atleta del GS Pavione e della squadra finlandese Lahden Suunnistajat-37, Damiano Bettega, racconta la sua ascesa nella Nazionale Italiana Assoluta CO, dai titoli giovanili ai Mondiali 2025 di Tampere. Campione Italiano Middle, protagonista in Coppa Italia e in Coppa del Mondo, Bettega si apre su emozioni, allenamenti, strategie e sul valore del riconoscimento nello sport. Come si gestisce la fatica mentale di una gara lunga? Cosa serve per diventare un punto di riferimento nell’Orienteering italiano? Un viaggio dentro la disciplina più “intelligente” dello sport, tra tecnica, orientamento e passione per la natura. 🔗 Leggi su Oasport.it

FOCUS – Orienteering. Damiano Bettega: la corsa verso l'eccellenza della Nazionale Italiana