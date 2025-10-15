Flotilla capomissione Margherita Cioppi rifiuta Ambrogino d’Oro | Onorificenza inaccettabile Milano non ha reciso gemellaggio con Tel Aviv

La militante e attivista, che guida l’imbarcazione Karma impegnata nel salvataggio in mare e recentemente nella missione umanitaria verso Gaza, ha rifiutato il premio vista la decisione del Comune di Milano di non porre fine al gemellaggio e agli accordi con Israele Margherita Cioppi, capomis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Flotilla, capomissione Margherita Cioppi rifiuta Ambrogino d’Oro: “Onorificenza inaccettabile, Milano non ha reciso gemellaggio con Tel Aviv”

