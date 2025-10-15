Florence + The Machine ritornano in Italia nel 2026 con un unico appuntamento | ecco quando

A poco più di due settimane dall’arrivo del nuovo album Everybody Scream, Florence + The Machine, annunciano il ritorno in Italia per l’estate 20206. Florence Welch e soci saranno protagonisti agli I-Days di Milano venerdì’ 3 luglio 2026 all’ Ippodromo Snai San Siro. Il gruppo britannico bissa la presenza al festival meneghino dopo il concerto sold out del 2023, confermando il famoso detto “ si torna sempre dove si è stati bene “. I biglietti per questa data saranno disponibili in prevendita sull’ APP I-DAYS dalle 11:00 di giovedì 16 ottobre, su My Live Nation dalle ore 11.00 di venerdì 17 ottobre e in vendita generale dalle ore 11. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Florence + The Machine ritornano in Italia nel 2026 con un unico appuntamento: ecco quando

