Florence + The Machine ritornano in Italia nel 2026 con un unico appuntamento | ecco quando

Metropolitanmagazine.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A poco più di due settimane dall’arrivo del nuovo album Everybody Scream, Florence + The Machine, annunciano il ritorno in Italia per l’estate 20206. Florence Welch e soci saranno protagonisti agli I-Days di Milano venerdì’ 3 luglio 2026 all’ Ippodromo Snai San Siro. Il gruppo britannico bissa la presenza al festival meneghino dopo il concerto sold out del 2023, confermando il famoso detto “ si torna sempre dove si è stati bene “. I biglietti per questa data saranno disponibili in prevendita sull’ APP I-DAYS  dalle 11:00 di giovedì 16 ottobre, su My Live Nation dalle ore 11.00 di venerdì 17 ottobre e in vendita generale dalle ore 11. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

florence the machine ritornano in italia nel 2026 con un unico appuntamento ecco quando

© Metropolitanmagazine.it - Florence + The Machine ritornano in Italia nel 2026 con un unico appuntamento: ecco quando

Argomenti simili trattati di recente

florence the machine ritornanoFLORENCE + THE MACHINE i secondi headliner degli I-DAYS MILANO 2026 [Info e Biglietti] - DAYS di Milano arrivano Florence + The Machine, la band britannica guidata dalla straordinaria Florence Welch ritorna per la seconda ad I- Da newsic.it

florence the machine ritornanoFlorence + The Machine: UFFICIALE in concerto a IDays Milano nel 2026. Tutte le info e biglietti - Altri protagonisti del cast dell’edizione 2026 verranno annunciati nelle prossime settimane ... Scrive virginradio.it

florence the machine ritornanoFlorence+the Machine Tour 2026: quanto dura, biglietti, date concerti e scaletta - Florence + the Machine, progetto britannico in attività dal 2007 che fa capo a Florence Leontine Mary Welch, ha in vista un nuovo tour che farà tappa anche in Italia. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Florence The Machine Ritornano