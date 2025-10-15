Flippo Turetta accetta l' ergastolo | in una lettera annuncia di rinunciare all' appello

Filippo Turetta rinuncia all’appello e accetta l’ergastolo. In carcere per il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha reso pubblica la decisione attraverso una lettera a sua stessa firma e inviata agli uffici giudiziari di Tribunale e Corte d'Appello di VeneziaIl processo d’appello sarebbe stato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

