Flash mob alla stazione di Calolzio | Per una legge di bilancio di pace e non di guerra

Leccotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il gruppo lecchese dell’associazione “Il coraggio della pace disarma” ha tenuto dalle ore 6.30 alle 8,30 un flash mob alla stazione ferroviaria di CalolzioOlginate per informare i pendolari “sull’insensata spesa militare prevista dalla legge di bilancio”.“Per il prossimo triennio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

flash mob stazione calolzioFlash mob alla stazione di Calolzio: "Per una legge di bilancio di pace e non di guerra" - Questa mattina il gruppo lecchese dell’associazione “Il coraggio della pace disarma” ha tenuto dalle ore 6. Riporta leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Flash Mob Stazione Calolzio