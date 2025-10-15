Flash mob alla stazione di Calolzio | Per una legge di bilancio di pace e non di guerra
Questa mattina il gruppo lecchese dell’associazione “Il coraggio della pace disarma” ha tenuto dalle ore 6.30 alle 8,30 un flash mob alla stazione ferroviaria di CalolzioOlginate per informare i pendolari “sull’insensata spesa militare prevista dalla legge di bilancio”.“Per il prossimo triennio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
A terra bendati per i colleghi arrestati, flash mob alla stazione dei Sanitari per Gaza Flash mob dei Sanitari per Gaza Arezzi per i colleghi arrestati, flash mob alla stazione dei Sanitari per Gaza. La manifestazione di fronte alla stazione di Arezzo, dove i m - facebook.com Vai su Facebook
Flash mob alla stazione di Calolzio: "Per una legge di bilancio di pace e non di guerra" - Questa mattina il gruppo lecchese dell’associazione “Il coraggio della pace disarma” ha tenuto dalle ore 6. Riporta leccotoday.it