Fiumicino raccolta delle acque meteoriche in via Gemignano Montanari | viabilità provvisoria
Fiumicino, 15 ottobre 2025 – A partire da oggi 15 ottobre, dalle 7:00 alle 17:30 e fino al termine dei lavori, sarà attivata una disciplina temporanea del traffico in via Gemignano Montanari, all’altezza di via Manta, per consentire l’esecuzione di importanti interventi sulla rete di raccolta delle acque meteoriche. Nel dettaglio, sarà previsto: restringimento della carreggiata; istituzione del senso unico alternato, regolato da movieri o da impianto semaforico temporaneo, a seconda delle necessità operative del cantiere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
