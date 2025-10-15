Fiumicino in Aula consiliare un delegazione di studenti dalla Repubblica Ceca

Fiumicino, 15 ottobre 2025 – Domani, giovedì 16 ottobre 2025 alle 16:00, il sindaco di Fiumicino Mario Baccini accoglierà ufficialmente, presso l’Aula consiliare del Comune, un gruppo di studenti e docenti provenienti dalla Repubblica Ceca, ospiti in città nell’ambito del progetto di mobilità Erasmus+ promosso dall’Istituto Comprensivo Cristoforo Colombo. L’incontro rappresenta un’importante occasione di dialogo tra culture e generazioni, nel segno dell’amicizia europea, della cooperazione educativa e dell’apertura internazionale che caratterizza sempre più il territorio di Fiumicino. “Fiumicino è una città da sempre votata all’ospitalità, al dialogo e allo scambio culturale – sottolinea il sindaco Mario Baccini – Accogliere studenti da altri Paesi europei rafforza i valori di una comunità che guarda al futuro con spirito di collaborazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it