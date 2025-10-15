Fiuggi Acuto Piglio Dove un volta il trenino dei ciociari in e-bike
Un percorso di media difficoltà, ottimo come rapporto faticabellezza dei luoghi visitati, anche grazie al tratto della bellissima pista ciclabile PiglioFiuggi. La pista ciclabile circa 35 Km, partendo dalla campagna bassa della Ciociaria, da Fiuggi, passando da Serrone, Piglio e Acuto e al. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
