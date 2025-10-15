Fiuggi Acuto Piglio Dove un volta il trenino dei ciociari in e-bike

Frosinonetoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un percorso di media difficoltà, ottimo come rapporto faticabellezza dei luoghi visitati, anche grazie al tratto della bellissima pista ciclabile PiglioFiuggi.  La pista ciclabile circa 35 Km, partendo dalla campagna bassa della Ciociaria, da Fiuggi, passando da Serrone, Piglio e Acuto e al. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

