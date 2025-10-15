Fitto spinge sulla competitività | priorità dell’Ue

Con un evento, che ha visto Quotidiano Nazionale come media partner, sono stati celebrati i primi 20 anni dell’ Istituto per la Competitività (I-Com). I-com è un think tank fondato nel 2005 da un gruppo di studiosi, professionisti e manager, con sede a Roma e a Bruxelles. L’obiettivo è quello di promuovere temi e analisi sulla competitività in chiave innovativa all’interno del quadro politico-economico italiano, europeo e internazionale. L’altro giorno a Roma ha riunito esperti, imprenditori e ministri. "In questi 20 anni abbiamo talmente parlato tanto di futuro, che ci siamo dimenticati di celebrarci", ha detto in apertura Stefano da Empoli, presidente di I-Com. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

