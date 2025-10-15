Fisco Adriano Bordignon Presidente Forum delle Associazioni Familiari | Proponiamo detrazione Iva al 19% per l’acquisto dei libri scolastici

Ilgiornaleditalia.it | 15 ott 2025

“La proposta del Forum delle Associazioni Familiari di una detrazione Iva al 19% per l’acquisto dei libri scolastici, che auspichiamo venga accolta, rappresenta una misura concreta di sostegno alle famiglie, indispensabile per accompagnare l’accrescimento dei figli e rafforzare l’alleanza educativa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fisco. Adriano Bordignon, Presidente Forum delle Associazioni Familiari: “Proponiamo detrazione Iva al 19% per l’acquisto dei libri scolastici”

