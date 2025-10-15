Firenze torna ‘Musei in musica’ a Palazzo Vecchio

Firenze, 14 ottobre 2025 – Torna Musei in Musica, il progetto sviluppato dai Musei Civici Fiorentini, da Fondazione MUS.E e da La Filharmonie – Orchestra Filarmonica di Firenze con la finalità di stimolare forme sempre nuove di incontro con le arti e con la cultura. Sabato 18 ottobre alle 15 e alle 16:30 protagonista sarà la Sala delle carte geografiche di Palazzo Vecchio. Questo ambiente, concepito da Giorgio Vasari per Cosimo I de' Medici, è un vero e proprio atlante del mondo conosciuto nel Cinquecento. Le due visite guidate saranno dedicate al tema delle grandi esplorazioni e al mondo dipinto sulle carte, con un focus speciale sulle figure dei grandi navigatori: Cristoforo Colombo, esploratore che aprì la via verso il “Nuovo Mondo”; Ferdinando Magellano, autore della prima circumnavigazione terrestre; e il fiorentino Giovanni da Verrazzano, che esplorò la costa orientale del Nord America. 🔗 Leggi su Lanazione.it

