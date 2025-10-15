Firenze torna il Florence Ambassador Award | ecco i premiati
Firenze, 15 ottobre 2025 – Torna il Florence Ambassador Award, giunto alla nona edizione, promosso dal Comune di Firenze in collaborazione con Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera, per celebrare coloro che hanno contribuito a rafforzare il ruolo di Firenze come polo internazionale dell’offerta congressuale. L’evento si terrà giovedì 30 ottobre, alle ore 18, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, cuore pulsante della città. L’iniziativa premia accademici, ricercatori, studiosi e rappresentanti di aziende locali che, grazie al prestigio della loro carriera e alla rete di relazioni internazionali costruite, diventano veri ambasciatori di Firenze nel mondo, promuovendo la città come sede ideale per eventi di rilevanza globale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
EMPOLI: TORNA MISTER DIONISI? L’ULTIMO 11 E I SUOI NUMERI IN TOSCANA #toscana #calcio #empoli #empolifc #firenzetv - facebook.com Vai su Facebook
#Kean torna subito a Firenze per valutare le sue condizioni - X Vai su X
Oltre 500 artisti da tutto il mondo alla Florence Biennale: gli omaggi a Tim Burton e Patricia Urquiola - Torna una delle rassegne più importanti d’arte contemporanea a livello internazionale, un appuntamento che trasforma Firenze ... Da intoscana.it
A Firenze torna "Il Magnifico" - Un calendario di eventi diffusi a Firenze e il ritorno del Premio, vetrina nazionale per i giovani talenti under 35 ... Lo riporta msn.com