Firenze sicurezza | tre chili di droga nascosti in auto arrestato 24enne

Un cittadino marocchino di 24 anni è stato arrestato a Firenze con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi la Polizia Giudiziaria del Commissariato San Giovanni, con la Squadra Antidroga della Municipale, sono intervenute in via del Ferrone dove l'uomo, utilizzava alcune auto come deposito per la droga.

