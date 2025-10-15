Firenze nel Quartiere 4 più tempo per godere di parchi e giardini

Firenze, 15 ottobre 2025 - Il Quartiere 4 di Firenze informa che, a partire da quest’anno, il passaggio all’orario invernale per l’apertura e la chiusura dei giardini recintati, cioè quelli per i quali è prevista la chiusura notturna, è stata spostata dal 1 ottobre al 1 novembre. La decisione è stata presa per consentire ai cittadini di usufruire più a lungo degli spazi verdi nelle giornate di ottobre, ancora caratterizzate da temperature miti e buona luminosità. Resta confermata la chiusura notturna dei giardini recintati, misura necessaria per garantire la sicurezza dei frequentatori e preservare il decoro degli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

