Firenze incidenti stradali | calano in città più morti in autostrada Per colpa della velocità

Diminuiscono gli incidenti e le vittime sulle strade fiorentine, ma resta alta l'attenzione sui comportamenti errati alla guida. Nel 2024, nella provincia di Firenze, si sono registrati 4.831 incidenti stradali, con 54 morti e 6.021 feriti, rispetto ai 4.904 incidenti, 61 morti e 6.058 feriti dell'anno precedente

