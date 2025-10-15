Firenze, 15 ottobre 2025 – Stamani, intorno alle 6:20, i vigili del fuoco del comando di Firenze, con personale della sede centrale e del distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti in via Augusto Baldesi, all’incrocio con via Cocchi, per un incendio sviluppatosi nello scantinato di un condominio di tre piani. Le squadre, giunte sul posto con due mezzi operativi e un’autoscala, hanno provveduto a mettere in salvo due persone rimaste bloccate all’interno dell’edificio: una è stata evacuata dall’ultimo piano tramite l’autoscala, mentre l’altra è stata soccorsa dal piano seminterrato, rimasta intrappolata a causa del fumo proveniente dalle cantine, che aveva invaso il vano scale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, incendio nello scantinato di un condominio: evacuate due persone, una donna in ospedale