Firenze | incendio nella cantina di un condominio Due evacuati donna in ospedale
I vigili del fuoco del comando sono intervenuti oggi, 15 ottobre 2025, dalle 06:20 a Firenze in via Augusto Baldesi all'angolo con via Cocchi, per un incendio divampato nello scantinato di un condominio composto da 3 piani L'articolo Firenze: incendio nella cantina di un condominio. Due evacuati, donna in ospedale proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
