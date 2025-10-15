Firenze | incendio nella cantina di un condominio Due evacuati donna in ospedale

I vigili del fuoco del comando sono intervenuti oggi, 15 ottobre 2025, dalle 06:20 a Firenze in via Augusto Baldesi all'angolo con via Cocchi, per un incendio divampato nello scantinato di un condominio composto da 3 piani L'articolo Firenze: incendio nella cantina di un condominio. Due evacuati, donna in ospedale proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

