Firenze il 18 ottobre la presentazione del libro ' Francesco il primo italiano'

Firenze, 15 ottobre 2025 - È il cenacolo francescano di Santa Croce ad accogliere, sabato 18 ottobre, alle 18, il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo che presenterà il suo ultimo libro “Francesco, il primo italiano” (Harper Collins editore) in dialogo con la sindaca di Firenze Sara Funaro e in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. L'iniziativa, promossa in vista degli 800 anni dalla morte del Santo di Assisi, vede la collaborazione tra Comune di Firenze, Opera e Comunità Francescana di Santa Croce e Gabinetto scientifico letterario Vieusseux. Cazzullo torna dunque a Santa Croce, dove recentemente ha narrato con una serie di video i Grandi italiani, per raccontare Francesco d'Assisi e il suo messaggio che illumina i tempi di crisi del mondo attuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, il 18 ottobre la presentazione del libro 'Francesco, il primo italiano'

Leggi anche questi approfondimenti

?Rilevamenti fotografici ottobre 2025: fino al 31 ottobre il Comune di Firenze effettuerà dei rilievi fotografici per l’aggiornamento delle informazioni cartografiche che l’Amministrazione utilizza per erogare servizi pubblici aggiornati. Info: https://comune.firen - X Vai su X

Dal 16 al 19 ottobre a Firenze si terrà la Quinta Edizione dei SaKe Days, manifestazione interamente dedicata alle bevande giapponesi (vini, birre, sake, whisky e shochu) organizzata dalla Scuola Italiana Sake n collaborazione con Promowine con il patrocini - facebook.com Vai su Facebook

Aldo Cazzullo presenta il suo libro su San Francesco - È il cenacolo francescano di Santa Croce ad accogliere, sabato 18 ottobre, alle 18, il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo che presenterà il suo ultimo libro “Francesco, il primo italiano” (Harper ... Si legge su nove.firenze.it

Firenze, torna il festival Suoni Riflessi con oltre un mese di concerti - Rivelare la musica, addentrarsi in un patrimonio collegato al pensiero e aperto alla storia, alla vita di ieri e di oggi, stimolare il confronto tra autori e generazioni. Secondo msn.com

Ottobre di eventi: cosa fare a Firenze e nel fiorentino tra musei gratis, fiere, vintage e artigianato - Dal 4 al 6 ottobre a Bagno a Ripoli torna l'Antica Fiera di Antella, con mercatino Arte e Mestieri, laboratori per bambini, giostre in piazza, esposizione zootecnica. Riporta 055firenze.it