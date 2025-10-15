Firenze | giostraio assolto dall’accusa di omicidio stradale Automobilista morì travolto da un rimorchio

Un rimorchio si sfilò dal camion che lo rimorchiava e investì una vettura in marcia sulla carreggiata opposta. Il conducente, automobilista di 63 anni, morì, era la sera del 4 marzo 2024 in via Perfetti Ricasoli, strada a scorrimento veloce che collega Sesto Fiorentino a Firenze. Ora il gip ha assolto dall'accusa di omicidio stradale un giostraio, 62 anni, di Roma ma residente da tempo in Toscana, che guidava il camion L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

