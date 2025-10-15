Firenze continuano le occupazioni a scuola | protesta anche al Marco Polo
Firenze, 15 ottobre 2025 – La scia delle occupazioni studentesche si allunga. Da stamani la protesta è arrivata anche all’Itt e linguistico Marco Polo, dove gli studenti hanno diffuso un lungo comunicato per spiegare le ragioni della mobilitazione. Nel testo, gli occupanti affermano di voler “far sentire la propria lotta in maniera più forte e concreta”, aderendo alla mobilitazione mondiale a sostegno della Palestina. “La situazione in Palestina non è migliorata – scrivono – e non possiamo rimanere indifferenti. Esprimiamo solidarietà e unità al popolo palestinese che rischia la propria vita, opponendosi all’ingiustizia”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
