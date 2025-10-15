Fiori e silenzio davanti alle Caserme | l’Irpinia ricorda i Carabinieri di Castel d’Azzano

Anteprima24.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Segni di cordoglio e solidarietà si sono moltiplicati in tutta l’Irpinia dopo la tragica scomparsa dei Carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, rimasti uccisi nell’esplosione avvenuta durante un intervento a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. Davanti alle Caserme dell’Arma, a testimoniare la vicinanza della comunità, sono comparsi fiori, biglietti e messaggi di affetto per i militari caduti in servizio. Ad Avellino, ieri pomeriggio, un momento di intensa commozione: le volanti della Polizia di Stato si sono fermate davanti al Comando Provinciale dei Carabinieri con le sirene spiegate, rendendo omaggio ai colleghi scomparsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

fiori e silenzio davanti alle caserme l8217irpinia ricorda i carabinieri di castel d8217azzano

© Anteprima24.it - Fiori e silenzio davanti alle Caserme: l’Irpinia ricorda i Carabinieri di Castel d’Azzano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Napoli celebra le Quattro Giornate: fiori e bandiere sui monumenti di Ponticelli e Barra - Fiori e momenti di silenzio a Ponticelli e a Barra, i due popolosi quartieri nella zona orientale di Napoli, per ricordare le stragi della Seconda guerra mondiale nel corso delle quali persero la vita ... Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Fiori Silenzio Davanti Caserme