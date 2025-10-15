Fiori e silenzio davanti alle Caserme | l’Irpinia ricorda i Carabinieri di Castel d’Azzano

Tempo di lettura: < 1 minuto Segni di cordoglio e solidarietà si sono moltiplicati in tutta l’Irpinia dopo la tragica scomparsa dei Carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, rimasti uccisi nell’esplosione avvenuta durante un intervento a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. Davanti alle Caserme dell’Arma, a testimoniare la vicinanza della comunità, sono comparsi fiori, biglietti e messaggi di affetto per i militari caduti in servizio. Ad Avellino, ieri pomeriggio, un momento di intensa commozione: le volanti della Polizia di Stato si sono fermate davanti al Comando Provinciale dei Carabinieri con le sirene spiegate, rendendo omaggio ai colleghi scomparsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fiori e silenzio davanti alle Caserme: l’Irpinia ricorda i Carabinieri di Castel d’Azzano

