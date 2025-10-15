Fiorenzuola festeggia il patrono | ecco la fiera di San Fiorenzo

Ilpiacenza.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiorenzuola si prepara per festeggiare il suo Patrono, San Fiorenzo: la ricorrenza patronale cittadina di venerdì 17 ottobre verrà celebrata, come da tradizione, con una grande manifestazione fieristica capace di coinvolgere l’intera comunità, grazie all’impegno di numerosi enti e associazioni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

