Fiorentina l’infermeria è piena Il responsabile dell’area medica | Dodò e Fazzini in gruppo niente lesione per Kean

FIRENZE – Infermeria affollata in casa Fiorentina, che attraverso un video diffuso sui propri canali ufficiali ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di diversi giocatori. A parlare è stato Luca Pengue, responsabile dell’area medica viola, che ha illustrato la situazione degli infortunati e dei rientri dopo la sosta. Per quanto riguarda Moise Kean, Pengue ha spiegato che l’attaccante “ha iniziato da subito le terapie” e che “fortunatamente gli esami non hanno evidenziato alcun tipo di lesione”. La distorsione subita è stata confermata, ma lo staff medico sta lavorando per riportarlo in campo il prima possibile: “Per ora procede tutto bene, ma valuteremo le sue condizioni giorno dopo giorno”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it