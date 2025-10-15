Fiorentina l' ex viola Ilicic | I fiorentini? Con loro ho chiuso Quarto posto per loro non bastava

Durante una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Josip Ilicic, ha ripercorso tutte le tappe della sua carriera, compresa l'avventura che ha vissuto con la Fiorentina dal 2013 al 2017. Il fantasista 37enne, oggi al Koper, squadra facente parte del campionato sloveno, ha raccontato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Guerini: "La Fiorentina a Milano? C'è da farsi il segno della croce" - Vincenzo Guerini, ex giocatore e club manager viola, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio" analizzando le parole ... Secondo firenzeviola.it

Ancora Ilicic: “Con i fiorentini ho chiuso, a loro non basta mai! Meglio stare a Bergamo…” - Il fuoriclasse sloveno si è raccontato alla rosea con alcuni retroscena delle passate avventure, anche quella viola ... Si legge su calcioatalanta.it

Ilicic duro: “Con i fiorentini ho chiuso. Mi hanno criticando quando…” - L'attaccante sloveno ha rivolto un duro messaggio alla sua ex tifoseria in virtù di una ferita ancora aperta Ilicic ... msn.com scrive