Fiorentina l' esito degli esami di Kean | non c' è lesione Il punto dall' infermeria

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Solo una distorsione per Moise, proveremo a recuperarlo quanto prima", fa sapere il Responsabile Sanitario della squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

