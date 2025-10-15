Massimo Orlando, ex difensore della Fiorentina, si è soffermato sulla situazione della Viola e su come abbandonare il periodo complicato Ex giocatore viola, Massimo Orlando su La Gazzetta dello Sportg analizza la situazione odierna della Fiorentina, impegnata nella prossima giornata a San Siro contro il Milan e senza ancora vittorie in campionato. COME USCIRE DALLA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina, il consiglio di Orlando: «C’è solo un modo per uscire dalla crisi»