Fiore | L’Inter di Inzaghi è stata bellissima con Chivu mi aspetto questo

Internews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Stefano Fiore, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Stefano Fiore ha parlato a Soccermagazine del momento dell’ Inter di Chivu. INTER MENO TEMIBILE SENZA INZAGHI? – No, secondo me Simone ha fatto un bellissimo percorso. Insieme ai giocatori, naturalmente, è stato uno degli artefici di un bellissimo processo di crescita, soprattutto a livello europeo, perché in Italia aveva la squadra più forte per tutti gli anni in cui ha allenato e ha vinto un campionato solo, quindi magari sotto questo punto di vista poteva fare qualcosina di più. 🔗 Leggi su Internews24.com

fiore l8217inter di inzaghi 232 stata bellissima con chivu mi aspetto questo

© Internews24.com - Fiore: «L’Inter di Inzaghi è stata bellissima, con Chivu mi aspetto questo»

Altri contenuti sullo stesso argomento

TMW RADIO - Fiore sul rinnovo di S. Inzaghi: "Lotito punta a far leva sulla sua riconoscenza" - L'ex centrocampista Stefano Fiore, in passato suo compagno di squadra, nell'intervento di ieri a TMW Radio ha risposto così: "Ritengo che Simone abbia fatto un ... Si legge su m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Fiore L8217inter Inzaghi 232