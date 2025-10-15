Fiore | L’Inter di Inzaghi è stata bellissima con Chivu mi aspetto questo
Inter News 24 Le parole di Stefano Fiore, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Stefano Fiore ha parlato a Soccermagazine del momento dell’ Inter di Chivu. INTER MENO TEMIBILE SENZA INZAGHI? – No, secondo me Simone ha fatto un bellissimo percorso. Insieme ai giocatori, naturalmente, è stato uno degli artefici di un bellissimo processo di crescita, soprattutto a livello europeo, perché in Italia aveva la squadra più forte per tutti gli anni in cui ha allenato e ha vinto un campionato solo, quindi magari sotto questo punto di vista poteva fare qualcosina di più. 🔗 Leggi su Internews24.com
