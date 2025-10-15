Fiola su attività commerciali del Largo Maradona | Ci siamo già attivati per risolvere il problema

Il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, ha incontrato Antonio Esposito (detto “Bostik”), che è il titolare de “La Bodega de D10s”, il bar di Largo Maradona. Bostik gestisce da anni l’ex area parcheggio e discarica e ieri ha chiuso il cancello per protesta dopo aver ricevuto un verbale di contravvenzione per il chiosco . 🔗 Leggi su 2anews.it

