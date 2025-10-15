Fiocco azzurro a Montefusco | è nato Christian
Montefusco – Una nuova, meravigliosa vita è sbocciata: Christian Testa è nato lunedì alle ore 22, riempiendo di gioia infinita il cuore di mamma Chiara Guarnieri e papà Angelo Testa.La comunità si stringe intorno ai neogenitoriLa comunità di Montefusco si unisce alla felicità dei genitori per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
