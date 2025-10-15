Fiocco azzurro a Montefusco | è nato Christian

Avellinotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montefusco – Una nuova, meravigliosa vita è sbocciata: Christian Testa è nato lunedì alle ore 22, riempiendo di gioia infinita il cuore di mamma Chiara Guarnieri e papà Angelo Testa.La comunità si stringe intorno ai neogenitoriLa comunità di Montefusco si unisce alla felicità dei genitori per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fiocco azzurro per Caterina Murino: &#232; nato Demetrio Tancredi - L’attrice sarda, 47 anni, e l’avvocato francese sono diventati infatti genitori di Demetrio Tancredi, nato nei giorni scorsi. Secondo unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Fiocco Azzurro Montefusco 232