Finta Maddie McCann smascherata dal test del Dna | Procedura violata per fermarla

Secondo il Tribunale, la 24enne Julia Wandelt aveva elaborato piani bizzarri per raccogliere il DNA di Kate McCann, per questo la polizia ha deciso di infrangere la solita procedura nella speranza di farla desistere. Il test del dna “ha dimostrato in modo inequivocabile che Julia Wandelt non è Madeleine McCann". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Finta Maddie McCann smascherata dal test del Dna: “Procedura violata per fermarla” - Secondo il Tribunale, la 24enne Julia Wandelt aveva elaborato piani bizzarri per raccogliere il DNA di Kate McCann, per questo la polizia ha deciso di ... Si legge su fanpage.it

La madre di Maddie McCann e l’incontro con la finta Madeleine: “Mi chiamava mamma implorandomi, mi ha turbata” - Kate McCann ha raccontato in Tribunale l'incontro non voluto con la finta Maddie ora a processo per stalking: "È ovvio che la cosa che desidero di ... Come scrive fanpage.it

Maddie McCann scomparsa nel 2007, il principale sospettato Brückner rilasciato oggi: ha scontato la pena - Il principale sospettato della scomparsa di Maddie McCann, la bambina inglese di cui si sono perse le tracce nel 2007, verrà rilasciato oggi e uscirà dal carcere nel quale sta scontando una pena di ... Secondo ilmattino.it