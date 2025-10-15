“Fino a qui non ho proferito parola, mentre sulla questione si è detto di tutto”, per la prima volta Mara Venier rompe il silenzio sul “ caso Gabriele Corsi “. La presenza del conduttore nella “ Domenica In ” corale, la diciassettesima per la conduttrice veneta, era stata annunciata in pompa magna alla presentazione dei palinsesti Rai, successivamente l’azienda pubblica aveva comunicato la rinuncia “di comune accordo” di Corsi “ a seguito di alcune valutazioni che avevano reso Domenica In incompatibile con altri progetti dell’artista “. “ La verità è semplice: d’accordo condividere la conduzione, ma non me la sentivo di fare il gioco musicale, così avevo chiesto di finire alle 15 o alle 15. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fino a qui non ho proferito parola, mentre sulla questione si è detto di tutto. Mi hanno raccontata come quella che non voleva dividere la scena ma era un atto d’amore”: così Mara Venier su Gabriele Corsi