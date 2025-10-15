Fino a qui non ho proferito parola mentre sulla questione si è detto di tutto Mi hanno raccontata come quella che non voleva dividere la scena ma era un atto d’amore | così Mara Venier su Gabriele Corsi
“Fino a qui non ho proferito parola, mentre sulla questione si è detto di tutto”, per la prima volta Mara Venier rompe il silenzio sul “ caso Gabriele Corsi “. La presenza del conduttore nella “ Domenica In ” corale, la diciassettesima per la conduttrice veneta, era stata annunciata in pompa magna alla presentazione dei palinsesti Rai, successivamente l’azienda pubblica aveva comunicato la rinuncia “di comune accordo” di Corsi “ a seguito di alcune valutazioni che avevano reso Domenica In incompatibile con altri progetti dell’artista “. “ La verità è semplice: d’accordo condividere la conduzione, ma non me la sentivo di fare il gioco musicale, così avevo chiesto di finire alle 15 o alle 15. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Il mese preferito dagli amanti del Pulled Pork Cos’è? Morbidissima carne di maiale, così morbida da sciogliersi in bocca! Da poter inserire in qualsiasi panino al posto dell’hamburger! ? Disponibile fino al 2 Novembre Ci troviamo a Brindisi - Via Santab - facebook.com Vai su Facebook
“Fino a qui non ho proferito parola, mentre sulla questione si è detto di tutto. Mi hanno raccontata come quella che non voleva dividere la scena ma era un atto d’amore ... - La conduttrice spiega il suo punto di vista sull'addio di Corsi al programma: "Era un atto d'amore, non volevo la scena solo per me" ... Secondo ilfattoquotidiano.it