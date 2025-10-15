Fino a 80 miliardi per ricostruire la Striscia Il nodo delle macerie | 20 anni per rimuoverle
Stimare con esattezza i tempi e i costi della ricostruzione di Gaza è un'impresa ardua ma di certo si può dire che non saranno né veloci né bassi. Secondo un rapporto redatto congiuntamente da Onu, Banca Mondiale e Unione Europea lo scorso febbraio i costi della ricostruzione si aggirerebbero sui 53,2 miliardi di dollari per un periodo di dieci anni con 20 miliardi necessari nei primi tre anni. Di questi ben 30 miliardi sarebbero destinati alla riparazione delle infrastrutture fisiche di cui 15,2 miliardi per l'edilizia residenziale, altri 19 miliardi per compensare le perdite economiche e quasi 1,9 miliardi per la rimozione delle macerie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
