Fingevano un arresto e rapinavano le gioiellerie | presi gli 8 della banda con la divisa della polizia

Rapinavano gioiellerie e laboratori orafi, presentandosi armati, indossando una finta divisa della polizia locale. Otto uomini, sette cittadini italiani e un serbo, sono stati arrestati dalla polizia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare.La banda di rapinatori con la divisa della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

