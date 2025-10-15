Fine pena nel 2048 per il collaboratore di giustizia Patrizio Villani L' avv Artese | Evidenti errori di calcolo

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, ha emesso nei confronti del collaboratore di giustizia Villani Patrizio il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti a seguito dell’ordinanza n. 3692024 emessa dalla Corte di Appello di Bari, sez. III in data. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

