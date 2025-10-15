Finale di stagione al Caruso di Ravello tra malinconia e soddisfazioni Parlano Marco Apicella e Paolo Esposito
Dall’iconica Piscina ai terrazzamenti, il finale della stagione turistica al Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, si veste di malinconia e soddisfazioni. A raccontarlo Marco Apicella, Pool Manager, e Paolo Esposito, Head Gardener della struttura di Emilia Filocamo Il racconto del finale della stagione turistica 2025 al Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, arriva sempre da angolazioni diverse ed il privilegio di poter entrare nei “ meandri” di una struttura e di sentire come, dall’attività febbrile, dal vocio, dagli applausi, dal tintinnare dei bicchieri, si passa velocemente al silenzio e a suoni che sono solo quelli esterni, un temporale o lo schiaffo del vento, è unico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Tiziana e Ilario, due anime del Caruso di Ravello raccontano la stagione 2025 - Di Emilia Filocamo Ilario Bonzani, Director of F&B del Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, sorride agli ospiti in arrivo al Ristorante Belvedere o al Caruso Grill: è il momento in cui bisogna confer ... Secondo ilvescovado.it
Alex Del Piero a Ravello, ospite di un evento di beneficenza all’hotel Caruso - Atterrato qualche giorno fa presso l’aeroporto Costa d’Amalfi di Salerno, “Pinturicchio” è comparso in pubblico ieri sera a Ravello dove è stato ospite ... Come scrive ilmattino.it