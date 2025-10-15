Finale di stagione al Caruso di Ravello tra malinconia e soddisfazioni Parlano Marco Apicella e Paolo Esposito

Ildenaro.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’iconica Piscina ai terrazzamenti,  il finale della stagione turistica al Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, si veste di malinconia e soddisfazioni. A raccontarlo Marco Apicella, Pool Manager,  e Paolo Esposito, Head Gardener della struttura  di Emilia Filocamo Il racconto del finale della stagione turistica 2025 al Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, arriva sempre da angolazioni diverse ed il privilegio di poter entrare nei “ meandri” di una struttura e di sentire come, dall’attività febbrile, dal vocio, dagli applausi, dal tintinnare dei bicchieri, si passa velocemente al silenzio e a suoni che sono solo quelli esterni, un temporale o lo schiaffo del vento,  è unico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

