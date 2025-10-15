Finale a Longiano | Francesco Guerri al violoncello chiude la mostra
A Longiano, la chiusura de “I Guerri – Ritratto di famiglia” si accende con il violoncello solo di Francesco Guerri: Su Mimmi non si spara. Una serata che intreccia visione, suono e parola, per salutare un percorso condiviso nel segno della Fondazione Tito Balestra. Un finale in musica Comunicato stampa, Longiano, 14 ottobre 2025. Domenica . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
