Fimer a All Energy Australia 2025 il più grande evento dell' emisfero australe dedicato all' energia pulita
Arezzo, 15 ottobre 2025 – . Il 29-30 ottobre 2025, al Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC), Stand RR123, n°9. FIMER annuncia la propria partecipazione a All Energy Australia Exhibition & Conference 2025, l'evento più importante nel settore delle energie rinnovabili dell'emisfero australe. Questa conferenza ed esposizione di riferimento ospiterà oltre 450 fornitori internazionali, 500 relatori esperti e più di 80 sessioni dedicate alle ultime innovazioni in tema di energia solare, sistemi di accumulo, veicoli elettrici (EV) e gestione intelligente dell'energia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
