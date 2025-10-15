Filippo Turetta non vuole il processo d’appello | Sono sinceramente pentito Il presidente dei criminologi | Bisogno di espiazione della colpa

Argomenti simili trattati di recente

Filippo Turetta ha inviato una lettera ai giudici in cui comunica di non voler impugnare la condanna per l’omicidio di Giulia Cecchettin. «Non cerco sconti di pena», scrive dal carcere - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta rinuncia all'appello e accetta l'ergastolo: "Sono pentito" - X Vai su X

Femminicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta accetta l'ergastolo in una lettera: perché non vuole l'appello - Condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta ha reso noto, con una lettera, di voler rinunciare all'appello ... virgilio.it scrive

Filippo Turetta rinuncia all’appello: “Accetto l’ergastolo, voglio pagare per la morte di Giulia” - Colpo di scena nel caso Cecchettin: Filippo Turetta scrive ai giudici e rinuncia all’appello. Riporta panorama.it

Giulia Cecchettin, Filippo Turetta rinuncia all’appello: «Accetto l’ergastolo, voglio pagare interamente per la sua morte» - Turetta, reo confesso del femminicidio dell'ex fidanzata, ha scritto una lettera a giudici e procura: «Non chiedo nessuna attenuante, sono davvero pentito». Lo riporta vanityfair.it