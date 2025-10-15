Fiera sosta gratuita fino a dicembre Nessuna modifica alle tariffe alla Fara
PARCHEGGI. Lo si era intuito un paio di settimane fa, quando nei pressi del varco d’ingresso i vecchi cartelli sono stati sostituiti con quelli nuovi. Il parcheggio d’interscambio della Fiera, in via Lunga, resta gratuito e lo sarà almeno fino alla fine dell’anno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Altre letture consigliate
Modifiche alla viabilità per la Fiera di San Simone 2025 a Mirabello In occasione della Fiera di San Simone, in programma dal 19 al 26 ottobre 2025, sono previste alcune modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta per consentire lo svolgimento d - facebook.com Vai su Facebook
A #Impruneta, in occasione della Fiera di San Luca 2025 dal 12 al 19 ottobre, saranno adottati provvedimenti straordinari in materia di viabilità e sosta. Le principali modifiche riguardano: - Piazza Garibaldi/Parco della Barazzina: soppressione di 2 stalli per v - X Vai su X
Fiera, sosta gratuita fino a dicembre. «Nessuna modifica alle tariffe alla Fara» - Il parcheggio d’interscambio della Fiera, in via Lunga, resta gratuito e lo sarà almeno fino alla fine dell’anno. Lo riporta ecodibergamo.it
Fiera dei sogni: quarantamila. Parcheggi al tutto esaurito. Auto in sosta fino allo Stadio - La Fiera che non ti aspetti, una di quelle che sbucano dal cilindro quando al massimo ti immagini solo di vedere le ... Scrive lanazione.it
Parcheggi scontati del 30% per Natale e navetta gratuita per chi sosta in Fiera - Le festività natalizie si avvicinano a grandi passi e il Comune mette in campo una serie di iniziative. Secondo ilgazzettino.it