Fiera sosta gratuita fino a dicembre Nessuna modifica alle tariffe alla Fara

Ecodibergamo.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PARCHEGGI. Lo si era intuito un paio di settimane fa, quando nei pressi del varco d’ingresso i vecchi cartelli sono stati sostituiti con quelli nuovi. Il parcheggio d’interscambio della Fiera, in via Lunga, resta gratuito e lo sarà almeno fino alla fine dell’anno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

