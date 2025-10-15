FIEG ha chiesto all’Agcom di aprire un’istruttoria davanti alla Commissione UE contro Google AI Overviews

Gli editori di giornali associati alla FIEG hanno presentato oggi un reclamo formale all’Agcom, nel suo ruolo di Coordinatore nazionale dei Servizi Digitali, contro il servizio “AI Overviews” di Google. Analoga azione, promossa da ENPA, è in corso presso i Coordinatori dei Servizi Digitali di altri Paesi UE, con l’obiettivo comune e condiviso di ottenere dalla Commissione Europea l’apertura di un procedimento ai sensi del DSA (Digital Services Act). Con l’introduzione di AI Overviews in Italia, e ancor più di recente della sua funzione AI Mode, Google viola alcune disposizioni fondamentali del DSA, con effetti pregiudizievoli sugli utenti, i consumatori e le imprese italiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

