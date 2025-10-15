Fiducia sul filo sulle pensioni Lecornu seduce i socialisti

Cms.ilmanifesto.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sébastien Lecornu “sospende” immediatamente la riforma delle pensioni, fino alle elezioni presidenziali del 2027, bloccando la progressione a 62 anni e 9 mesi (e a 170 trimestri, cioè 42,5 anni, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Fiducia sul filo, sulle pensioni Lecornu seduce i socialisti

