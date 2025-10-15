Fiducia sul filo sulle pensioni Lecornu seduce i socialisti

Sébastien Lecornu “sospende” immediatamente la riforma delle pensioni, fino alle elezioni presidenziali del 2027, bloccando la progressione a 62 anni e 9 mesi (e a 170 trimestri, cioè 42,5 anni, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Fiducia sul filo, sulle pensioni Lecornu seduce i socialisti

Parigi frena sulle pensioni: Lecornu cede ai socialisti e congela la riforma - Con il governo Lecornu 2 appeso a un filo, il primo ministro francese ha tentato il salvataggio in extremis: ha sospeso la riforma sulle pensioni fino alle prossime presidenziali nel tentativo di otte ... Come scrive panorama.it

Francia, Lecornu annuncia in Parlamento: "Sospesa la riforma delle pensioni" - La decisione del primo ministro accontenta la richiesta del Partito socialista, il cui voto è necessario a Lecornu per ottenere la fiducia al governo. tg24.sky.it scrive

Stop alla riforma delle pensioni: Lecornu cede alle richieste del Partito socialista - Lecornu cede alle richieste del Partito socialista: lo stop temporaneo sulla riforma delle pensioni evita la mozione di sfiducia e garantisce il sostegno parlamentare. Come scrive notizie.it