Fico presenta il capolista di Napoli | Chi non rispetta i paletti va altrove

Per ora c'è il capolista, gli altri nomi verranno più avanti. Roberto Fico lancia la sua lista personale per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre. A Napoli sarà Giovanni Russo, 40enne che oggi è uno dei responsabili di Masseria Ferraioli ad Afragola, il più grande bene confiscato alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

