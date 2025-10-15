Fiamme divampano in un’abitazione a due piani | famiglia messa in salvo

Lecceprima.it | 15 ott 2025

SALVE – Potrebbero essere partite dal garage le fiamme che hanno investito e interessato un’abitazione a due piani, che sorge in via Marsini, a Salve: paura per una famiglia, che si trovava all’interno del locale, ma che è riuscita a mettersi in salvo prima che la situazione degenerasse.Il tutto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

