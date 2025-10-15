Fiamingo-Paltrinieri quanti segreti nell' intervista doppia

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ospiti del Festival dello Sport di Trento 2025, Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri hanno risposto alla nostra raffica di domande. Chi sono i loro idoli? Chi comanda a casa? Quali follie hanno fatto insieme? La schermitrice e il nuotatore ci hanno raccontato alcuni segreti personali e della loro vita di coppia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

