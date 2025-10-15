Festival Organistico | Paul Goussot protagonista del nuovo concerto

Bergamo. Per il quinto appuntamento della sua 33° edizione, il Festival Organistico Internazionale “Città di Bergamo” torna nella splendida chiesa dei Padri Domenicani intitolata ai Ss. Bartolomeo e Stefano che custodisce uno degli strumenti più originali del ricco patrimonio organario della città, un tre tastiere a trasmissione meccanica costruito nel 1884 da Giacomo Locatelli junior. Venerdì 17 ottobre, alle 21, in una serata incentrata prevalentemente sull’arte dell’improvvisazione, alla sua consolle siederà uno dei più talentuosi maestri di questa antica e affascinante disciplina, Paul Goussot, titolare dello storico organo Dom Bedos dell’Abbazia di St-Croix a Bordeaux, docente d’organo al prestigioso Conservatorio di Rueil-Malmaison e professore d’improvvisazione alla Scuola d’alto perfezionamento di Ginevra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

