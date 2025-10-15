Festival Organistico Internazionale Paul Goussot nella chiesa dei Padri Domenicani

LA RASSEGNA. Sarà suonato anche l’inno scritto da Haendel per l’incoronazione di re Giorgio II, la cui introduzione è oggi da tutti conosciuta come la sigla che precede le partite di calcio della «Uefa Champions League». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Festival Organistico Internazionale, Paul Goussot nella chiesa dei Padri Domenicani

Approfondisci con queste news

Dal quotidiano La Provincia di Cremona edizione del 13 ottobre 2025: - Festival organistico, partenza ok; - B Interregionale Pizzighettone ok; - Serie C Pizzighettone vola: la partenza è a razzo.! - facebook.com Vai su Facebook

Concerto straordinario per organo e archi - Alberto Gaspardo è organista, continuista e maestro di concerto; si è diplomato in organo al Conservatorio di Udine nella classe di Luca Antoniotti, studiando anche con Manuel Tomadin, Matteo Imbruno ... Come scrive ecodibergamo.it

Al via il XXX Festival Organistico Internazionale di Ibla - Questo sito web utilizza i cookie I cookie sono piccoli file di testo che i siti web collocano sul tuo dispositivo durante la navigazione. Segnala guidasicilia.it

Il “Trio Accordo” a Roatto per la rassegna organistica internazionale Cantantibus Organis - 30 la rassegna organistica internazionale “Cantantibus Organis” 2025, organizzata dall’Istituto Diocesano ... Scrive atnews.it