Festival del Femminismo Pratico a Milano | Scopri Eventi Attività e Opportunità di Coinvolgimento

Milano accoglie il festival "God is a Woman", un evento stimolante dedicato all'esplorazione del femminismo e delle questioni di genere. Un'opportunità imperdibile per approfondire tematiche attuali e celebrare l'emancipazione femminile attraverso dibattiti, workshop e performance artistiche. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

God Is A Woman 2025, festival del femminismo pratico con ospiti, incontri e spettacoli - Da giovedì 16 a domenica 19 ottobre 2025 si svolge a Milano la terza edizione del festival del femminismo pratico God Is A Woman, quest'anno dedicato al tema Scomod?: figure e pratiche sul femminile ... Si legge su mentelocale.it

festival femminismo pratico milanoAl via la terza edizione di GOD IS A WOMAN Il festival del femminismo pratico - Con un’edizione itinerante, God Is A Woman racconta, attraverso storie, progetti, voci e dibattiti, chi e cosa fa (e non fa) praticamente il femminismo oggi. Lo riporta liquidarte.it

festival femminismo pratico milano‘God Is a Woman’: il festival del femminismo pratico torna a Milano - Quattro giorni di mostre, performance, dibattiti e pratiche creative per ripensare il femminile contemporaneo. Lo riporta msn.com

