Festival dei Circoli del Cinema | in città si celebra la cultura cinematografica

Messinatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Premi, visioni di film, incontri, ospiti e riflessioni sul futuro del grande schermo: torna a Messina, dal 24 al 26 ottobre al cinema Lux, il Festival dei Circoli del Cinema, appuntamento annuale dedicato alla cultura cinematografica e ai nuovi sguardi sul cinema contemporaneo.L’evento è promosso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

festival circoli cinema citt224Il Festival dei Circoli del Cinema torna a Messina | INFO BIGLIETTI e DATE - Premi, visioni di film, incontri, ospiti e riflessioni sul futuro del grande schermo: torna a Messina, dal 24 al 26 ottobre al cinema Lux, il Festival dei Circoli del Cinema, appuntamento annuale dedi ... Si legge su strettoweb.com

festival circoli cinema citt224Il Festival dei Circoli del Cinema a Messina dal 24 al 26 ottobre -  Premi, visioni di film, incontri, ospiti e riflessioni sul futuro del grande schermo: torna a Messina, dal 24 al 26 ottobre al cinema Lux, il Festival dei Circoli del Cinema, appuntamento ann ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Festival Circoli Cinema Citt224